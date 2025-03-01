Николай Новиков — просветитель, публицист, издатель (1744-1818)

Светлой памяти Николая Ивановича Новикова посвящается… Николай Иванович Новиков, общественный деятель, просветитель, публицист, издатель (1744-1818) Николай Иванович Новиков – русский просветитель, журналист, издатель, критик, общественный деятель, собиратель древностей, одна из.
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