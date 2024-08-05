Российские бомбардировщики поразили ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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