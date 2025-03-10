Стратегия Age of Empires 4 получит новое дополнение Knights of Cross and Rose этой весной Студ...

Стратегия Age of Empires 4 получит новое дополнение Knights of Cross and Rose этой веснойСтудия Xbox Game Studios объявила, что стратегическая игра в реальном времени Age of Empires 4 вскоре получит еще одно дополнение под названием Knights of Cross and Rose.
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