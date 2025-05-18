Невролог Мартынов сообщил, что перед сном не стоит пить кофе и алкоголь

Невролог Владимир Мартынов напомнил о том, что за несколько часов до наступления ночи людям следует полностью отказываться от употребления содержащей кофеин продукции, ведь она может помешать нормально выспаться.
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