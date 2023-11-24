Глава испанского регулятора считает, что нужно «больше воображения» для привлечения компаний к IPO

Глава испанского регулятора по ценным бумагам (CNMV) Родриго Буэнавентура заявил, что необходимо «больше воображения», чтобы привлечь фирмы к проведению первичных публичных размещений акций и противостоять сокращению числа эмитентов.
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