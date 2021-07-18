Владимир Морозов об Олимпиаде: «Это наш лучший шанс за последние десять лет в эстафете 4 по 100 м кролем»

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Российский пловец Владимир Морозов поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Токио. – Некоторые сомневаются в перспективах команды после чемпионата России, говорят «наверное, опять сыграли в отбор».