ФНС начнет с 21 сентября рассылать налоговые уведомления за 2025 год

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 21 сентября приступит к рассылке уведомлений об имущественных налогах и НДФЛ за 2025 год.
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