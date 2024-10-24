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Цены на газ в Европе поднялись до годового максимума

Цены на газ в Европе поднялись до годового максимума

Несмотря на кризис в промышленности и сниженное потребление в целом, отдельные отрасли и сектора экономики Европы все еще зависят от голубого топлива и вынуждены использовать его, покупая по любой цене, выставленной трейдерами.

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