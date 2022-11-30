"Перекрыл две полосы": очевидцы ужаснулись ДТП на популярной дороге в Приморье

Очевидцы ужаснулись жесткому ДТП, которое произошло на популярной дороге в Приморском крае. Эта дорога является чуть ли не единственность до населенного пункта, а пострадавший перекрыл обе полосы движения, сообщает Tg-канал dpscontrol_news (18+).