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"Перекрыл две полосы": очевидцы ужаснулись ДТП на популярной дороге в Приморье

"Перекрыл две полосы": очевидцы ужаснулись ДТП на популярной дороге в Приморье

Очевидцы ужаснулись жесткому ДТП, которое произошло на популярной дороге в Приморском крае. Эта дорога является чуть ли не единственность до населенного пункта, а пострадавший перекрыл обе полосы движения, сообщает Tg-канал dpscontrol_news (18+).

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