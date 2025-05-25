В Петербурге в воскресенье будет до 20 градусов

Кратковременные дожди пройдут в первой половине дня Разделение атмосферными фронтами Ленинградской области пополам на западную и восточную части создает уже третий день подряд очень необычное температурное распределение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии