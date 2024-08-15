В госпитале ветеранов войн и труда в Веневском районе обновят отделение гериатрии и поликлинику

До конца текущего года в госпитале ветеранов войн и труда в Веневском районе Тульской области капитально отремонтируют отделение гериатрии и поликлинику, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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