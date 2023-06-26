Военное обозрение

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Австралия готовит отправку Украине новой партии бронетехники и артиллерийских снарядов

Австралия готовит отправку Украине новой партии бронетехники и артиллерийских снарядов

Украина получит партию бронетехники, на этот раз из Австралии. Как сообщает пресс-служба правительства этой страны, новый пакет военной помощи для ВСУ уже согласован.

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