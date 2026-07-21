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Царьград

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Госдума предложила заморозить цены на ключевые продукты питания

Госдума предложила заморозить цены на ключевые продукты питания

Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил субсидировать торговые сети для замораживания цен на 10-15 социально значимых продуктов, таких как сахар и молоко.

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