Страна и люди
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Страна и люди

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Площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму выросла до 75 гектаров

Площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму выросла до 75 гектаров

В Тепе-Оба в Республике Крым пожар разгорелся на площади 75 гектаров. Об этом сообщает МЧС России. Возгорание началось вечером 25 августа с площади 15 га, ночью она увеличилась до 45 гектаров .

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