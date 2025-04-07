БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    Уж больно она тупа,Бербок делает оче...
  • Андрей Зарубкин
    В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают токсичные воинские захоронения укровояк из ВСУ.Зеленский сделал ...
  • Арлег Сварогов
    Наркота рулитПочему украинцы н...

На пороге войны: до времени «Ч» сутки

На пороге войны: до времени «Ч» сутки

Десантники 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на кабульском аэродроме. Переброска 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Афганистан продолжалась двое суток, за это время было передислоцировано 7700 десантников, 894 боевых машин, орудий и автомобилей, 1062 тонны боеприпасов, топлива и продовольствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх