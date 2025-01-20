Отец фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова отказался верить в виновность сына

Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, отказался верить в виновность сына.
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