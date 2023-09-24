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«Кузбасс» обыграл московское «Динамо» и завоевал Кубок России по хоккею с мячом

В финальном матче кемеровский клуб обыграл московское «Динамо» и завоевал трофей в четвертый раз в истории.

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