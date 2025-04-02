Мария Захарова: Зеленский недооценил осведомленность Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение о том, что Владимир Зеленский, вероятно, не в полной мере осознает уровень информированности американского лидера Дональда Трампа относительно происходящего на Украине.
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