Абхазия спросит с России за социологический опрос ВЦИОМ, после того как разберется с нами за лишение гражданства оппозиционеров

Наглость не имеет предела - живут на деньги России и еще права качают. Пусть вернут все полученные ранее деньги, заплатят за поставляемые энергоносители, обеспечивают всем себя сами и рот не открывают.

ММ

Маргарита Марго

Насильно мил не будешь. Раз народ продажный, то по результатам выборов принять решение и можно дать им вольную, лишив всех гражданства. Пусть едят полными ложками.. Турция все равно скоро придёт на Кавказ и тогда уже схлестнемся с ними в последний раз.. По многочисленным пророчествам турция снова станет Византией..