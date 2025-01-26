Абхазия спросит с России за социологический опрос ВЦИОМ, после того как разберется с нами за лишение гражданства оппозиционеров
БлокнотРУ
Второй раз за два дня в Абхазии решили продемонстрировать жесткость по отношению к России.
Комментарии
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Наглость не имеет предела - живут на деньги России и еще права качают. Пусть вернут все полученные ранее деньги, заплатят за поставляемые энергоносители, обеспечивают всем себя сами и рот не открывают.
Насильно мил не будешь. Раз народ продажный, то по результатам выборов принять решение и можно дать им вольную, лишив всех гражданства. Пусть едят полными ложками.. Турция все равно скоро придёт на Кавказ и тогда уже схлестнемся с ними в последний раз.. По многочисленным пророчествам турция снова станет Византией..
А тебе не советовали лечиться?
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