Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Абхазия спросит с России за социологический опрос ВЦИОМ, после того как разберется с нами за лишение гражданства оппозиционеров

Абхазия спросит с России за социологический опрос ВЦИОМ, после того как разберется с нами за лишение гражданства оппозиционеров

БлокнотРУ Второй раз за два дня в Абхазии решили продемонстрировать жесткость по отношению к России.

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Комментарии
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sylpfide sylpfide
Наглость не имеет предела - живут на деньги России и еще права качают. Пусть вернут все полученные ранее деньги, заплатят за поставляемые энергоносители, обеспечивают всем себя сами и рот не открывают.
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11 час.
ММ
Маргарита Марго
Насильно мил не будешь. Раз народ продажный, то по результатам выборов принять решение и можно  дать им вольную, лишив всех гражданства. Пусть едят полными ложками.. Турция все равно скоро придёт на Кавказ и тогда уже схлестнемся с ними в последний раз.. По многочисленным пророчествам турция снова станет Византией..
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8 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А тебе не советовали лечиться?
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4 час.

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