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ТАСС: установлены командиры ВСУ, учинившие преступления в Судже — 1138-й день СВО

ТАСС: установлены командиры ВСУ, учинившие преступления в Судже — 1138-й день СВО

Военные преступления на территории Суджанского района Курской области совершали боевики 252-й отдельного батальона киевской территориальной обороны под командованием майора Тополенко, а впоследствии — старшего лейтенанта Литвиненко, сообщили ТАСС 7 апреля в российских силовых структурах.

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