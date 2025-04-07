Военные преступления на территории Суджанского района Курской области совершали боевики 252-й отдельного батальона киевской территориальной обороны под командованием майора Тополенко, а впоследствии — старшего лейтенанта Литвиненко, сообщили ТАСС 7 апреля в российских силовых структурах.
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