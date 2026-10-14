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Любые лампы и светильники можно сделать умными, недорого. Представлен выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro

Любые лампы и светильники можно сделать умными, недорого. Представлен выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro

Новинка совместима с проводкой без нулевого провода и поддерживает нагрузку до 2200 Вт Компания Xiaomi представила умный выключатель Smart Switch 2 Pro, который позволяет подключить обычные светильники к системе умного дома.

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