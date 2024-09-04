Захарова рассказала о скрежете зубов от БРИКС у недругов

Расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов объединения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.
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