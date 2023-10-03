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Туристический сбор в Петербурге может отпугнуть путешественников

Туристический сбор в Петербурге может отпугнуть путешественников

1 октября в силу вступил законопроект «О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора», однако власти сумели немного оттянуть момент сборов– до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка.

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