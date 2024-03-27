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Закон, порядок, государство

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В Минобороны России продолжается выдача электронных удостоверений ветерана боевых действий

В Минобороны России продолжается выдача электронных удостоверений ветерана боевых действий

Данная система позволяет максимально упростить процесс получения удостоверения участника боевых действий, экономит время заявителю, особенно при оформлении заявления дистанционно через личный кабинет мобильного приложения или через сайт банка.

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