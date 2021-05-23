5000 точек роста и другие Кванториумы. Что получили школьники в этом году

Учебный год подходит к концу, впереди у школьников летние каникулы. Какие изменения происходят в образовательной инфраструктуре благодаря национальному проекту «Образование» за 2020/2021 учебный год и чего ждать в следующем учебном году? Основные цели национального проекта — модернизация образовательной инфраструктуры с акцентом на сельские территории, ориентация на развитие талантов и успех каждого ребенка, повышение профессионального мастерства среди обучающихся в колледжах и развитие педагогических кадров.