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В Швеции представили первый S 106 GlobalEye для её ВВС
На заводе Saab в шведском Линчёпинге представили первый самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления S 106 GlobalEye для ВВС страны. Об этом 16 октября сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на вооружённые силы Швеции.
Машина создана на базе Bombardier Global 6000. GlobalEye предназначен для наблюдения за воздушными, морскими и наземными целями. Как поясняет профильное издание SavunmaSanayiST, комплекс использует активные и пассивные датчики и передаёт информацию воздушным, сухопутным и морским силам для раннего обнаружения угроз и принятия решений.
После представления машины предстоят испытательные полёты, пишет «Московский комсомолец». Передачу самолёта ВВС планируют на 2027 год. По данным вооружённых сил страны, которые приводит издание, Швеция станет первым участником НАТО, эксплуатирующим GlobalEye.