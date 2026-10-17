Ледяная крупа била в лицо, но Марина не чувствовала холода. Она смотрела, как последние красные огни хвостового вагона растворяются в мокрой декабрьской темноте Ярославского вокзала.
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