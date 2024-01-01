Что нельзя есть и пить утром 1 января? Врачи предостерегают от употребления этих продуктов

С остатками новогодних блюд нужно быть осторожными.Врачи не рекомендуют есть популярные новогодние салаты – оливье и селёдку под шубой утром 1 января сразу после пробуждения, а также пить алкогольные напитки.
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