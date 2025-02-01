Жених-испанец признается Ани Лорак в чувствах: «Любовь для храбрых. Измеряется готовностью рискнуть всем»

Сейчас исполнительница находится с статусе невесты и готовится к свадьбе с Исааком Виджраку. Он сделал Лорак предложение в день ее рождения.
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