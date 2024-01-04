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Музыка Моцарта помогает при эпилепсии

Музыка Моцарта помогает при эпилепсии

Ежедневное прослушивание сочинений композитора снижает частоту припадков. Результаты клинического исследования, проведенного учеными из Торонтского университета (Канада), опубликованы в журнале Epilepsia Open.

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