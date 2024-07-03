Культурная инфраструктура мира в 2023 году: рекордное финансирование и новые тенденции

Впервые в отчете появилась отдельная категория, посвященная иммерсивным арт-проектам. К концу 2023 года, несмотря на экономические проблемы, было построено культурных объектов на сумму более 8 миллиардов долларов.
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