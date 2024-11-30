Перед уходом из жизни Светлана Светличная осталась без денег на лечение

Новости и трагические известия продолжают потрясать сердца поклонников. Покойная Светлана Светличная, легендарная актриса, ушла из жизни, оставив после себя не только богатое творческое наследие, но и горькую историю обмана.
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