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Перед уходом из жизни Светлана Светличная осталась без денег на лечение

Перед уходом из жизни Светлана Светличная осталась без денег на лечение

Новости и трагические известия продолжают потрясать сердца поклонников. Покойная Светлана Светличная, легендарная актриса, ушла из жизни, оставив после себя не только богатое творческое наследие, но и горькую историю обмана.

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