ВС РФ в Авдеевке! Прорвана оборона на западе и юге, армия зашла по Соборной!

Как сообщает тг-к Readovka, российская армия зашла в Авдеевку. Телеграм-каналы военкоров сообщают о заходе с запада и юга штурмовиков из добровольческой бригады «Ветераны», которым помогали бойцы других подразделений.
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