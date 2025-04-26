БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Глубинное государство», подрывая Таджикистан, уповает на радикальных исламистов

«Глубинное государство», подрывая Таджикистан, уповает на радикальных исламистов

Марат НУРГОЖАЕВ Стремясь не допустить возможный транзит президентской власти от отца Эмомали Рахмона к его сыну Рустаму Эмомали, активные представители «глубинного государства» не нашли ничего более оригинального, чем провоцировать на расшатывание обстановки в стране запрещённую в России Партию исламского возрождения Таджикистана* (ПИВТ), или, проще говоря, террористическо-экстремистскую организацию, которая, по всеобщей экспертной оценке, является продолжением запрещённых в России «Братьев-мусульман»* и полной копией запрещённого в России ИГИЛ*.

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