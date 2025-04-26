«Глубинное государство», подрывая Таджикистан, уповает на радикальных исламистов

Марат НУРГОЖАЕВ Стремясь не допустить возможный транзит президентской власти от отца Эмомали Рахмона к его сыну Рустаму Эмомали, активные представители «глубинного государства» не нашли ничего более оригинального, чем провоцировать на расшатывание обстановки в стране запрещённую в России Партию исламского возрождения Таджикистана* (ПИВТ), или, проще говоря, террористическо-экстремистскую организацию, которая, по всеобщей экспертной оценке, является продолжением запрещённых в России «Братьев-мусульман»* и полной копией запрещённого в России ИГИЛ*.