Унификация тюркского алфавита: путь к воссоединению или активизация экспансии

В связи с недавними новостями о готовности Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана перейти на единый алфавит на основе адаптированной под нужды турок латиницы вновь активизировались обсуждения турецкой экспансии в традиционных зонах влияния России в Средней Азии и Закавказье.