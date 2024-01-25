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Царьград

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Погибших при крушении Ил-76 украинских пленных должны были обменять на свердловских бойцов

Погибших при крушении Ил-76 украинских пленных должны были обменять на свердловских бойцов

В плену у ВСУ находятся военные из Свердловской области. Обмен оказался под вопросом из-за авиакатастрофы в Белгородской областиКатастрофа самолёта Ил-76, на борту которого были военнпленные, откликнулась горем в Свердловской области.

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