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Юмористка Елена Воробей скрывает от публики концерты с украинским "Зевсом"

Юмористка Елена Воробей скрывает от публики концерты с украинским "Зевсом"

Комик Елена Воробей в мае намерена выступить с концертами в Германии. Однако от своих зрителей она скрывает не только сам факт выступлений в недружественной для России стране, но также и своего соведущего.

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Андрей
культурка и 5 колонна слова синонимы
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