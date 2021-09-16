На базе "Арматы" создадут новую боевую машину

Концерн "Уралвагонзавод" разрабатывает тяжелую самоходную артиллерийскую установку (САУ). Боевую машину создадут на базе унифицированной платформы "Армата", передает РИА "Новости" со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.