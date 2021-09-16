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На базе "Арматы" создадут новую боевую машину

На базе "Арматы" создадут новую боевую машину

Концерн "Уралвагонзавод" разрабатывает тяжелую самоходную артиллерийскую установку (САУ). Боевую машину создадут на базе унифицированной платформы "Армата", передает РИА "Новости" со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

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