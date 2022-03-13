Российская газета

17 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Да не "зачем", а "почему"... Старая ошибка человечества. Почему? - потому, что старинная формула бритосов "Обвиняй оп...Зачем Запад лжет ...
  • Александр Потеряев
    Я так понимаю, что биолаборатории на Украине имели весьма адресную направленность против РФ . И то ,что зараза может ...Зачем Запад лжет ...
  • Виктор Лозовский
    Надеяться может девка на выданье, а министр должен работать, объявить о недельном сроке и перейти к конфискации их им...В МЭР рассчитываю...

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

Зенитная ракетная бригада под командованием полковника Владимира Полякова в первые дни военной операции уничтожила более 30 воздушных целей противника, из них пять самолетов Су-24 и 25 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 12 "Байрактаров".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх