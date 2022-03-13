В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

Зенитная ракетная бригада под командованием полковника Владимира Полякова в первые дни военной операции уничтожила более 30 воздушных целей противника, из них пять самолетов Су-24 и 25 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 12 "Байрактаров".