Гендиректор компании "ТулаДрон" Григорьев арестован по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Тулы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем» «ТулаДрон» Евгения Григорьева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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