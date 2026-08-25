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Газета.ру

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Гендиректор компании "ТулаДрон" Григорьев арестован по делу о мошенничестве

Гендиректор компании "ТулаДрон" Григорьев арестован по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Тулы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем» «ТулаДрон» Евгения Григорьева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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