ЦБ РФ раскроет логику принятия решений по ключевой ставке

Банк России начнет раскрывать больше деталей о том, как сформировалось решение по ключевой ставке.ЦБ обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, сообщается на сайте регулятора.
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