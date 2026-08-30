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Усман Нурмагомедов опроверг, что он хотел ударить Ядонга после нокаута Умара на турнире UFC

Усман Нурмагомедов опроверг, что он хотел ударить Ядонга после нокаута Умара на турнире UFC

Чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов сделал заявление на фоне того, что он ворвался в октагон после поражения Умара Нурмагомедова от китайца Сонга Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

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