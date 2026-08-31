Депутат Панеш: обещание быстрого исцеления может указывать на мошенническую схему

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам ГД Каплан Панеш рассказал о признаках возможной мошеннической схемы в бесплатных видео и курсах о здоровье.
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