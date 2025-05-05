Птичий грипп может превратить свиней в «вирусные лаборатории»

Вирус птичьего гриппа угрожает затронуть поголовье домашних свиней и превратить их в опасную «лабораторию», так как патоген может обменяться генетическим материалом с человеческим гриппом и стать передаваемым между людьми.
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