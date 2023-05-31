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На знаменитом пляже Таиланда начались нападения крыс на туристов: многие уже в больнице Знакомство с уличной тайской едой близ знаменитого пляжа Таиланда может обернуться неприятностями — вплоть до нескольких дней в больнице и болезненных прививок.