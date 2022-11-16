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Трактор имени Гаврилы Принципа

Трактор имени Гаврилы Принципа

МИД Польши заявил, что на территории Польши упала ракета российского производства и вызвал посла РФ. Так вот ведь парадокс, танки Т72, которые Польша передала Украине, и которые стреляют в российских солдат, тоже российского производства.

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