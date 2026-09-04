60-летняя москвичка смогла родить несмотря на возраст и опухоль

Марина - кандидат биологических наук, занимается изучением процессов старения и работает в РУДН. В 2010 году она заморозила яйцеклетки, а через 15 лет прошла необходимые обследования, после которых врачи дали согласие на ЭКО.
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