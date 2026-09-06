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ТАСС

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Президент Ливана потребовал от США и ООН остановить атаки Израиля на Набатию

Президент Ливана потребовал от США и ООН остановить атаки Израиля на Набатию

БЕЙРУТ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Ливана Джозеф Аун осудил израильские авианалеты на город Набатию и его окрестности, приведшие к гибели мирных граждан и значительному материальному урону.

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