Президент Ливана потребовал от США и ООН остановить атаки Израиля на Набатию

БЕЙРУТ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Ливана Джозеф Аун осудил израильские авианалеты на город Набатию и его окрестности, приведшие к гибели мирных граждан и значительному материальному урону.
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