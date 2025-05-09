Абхазия – Россия – ЕАЭС: комплексное экономическое партнерство и перспективы

После президентских выборов в Абхазии активно проявляется тенденция дальнейшего укрепления взаимовыгодных экономических взаимосвязей республики с Россией с одновременной кооптацией Абхазии в ЕАЭС, укрепляет суверенитет приморской республики и геополитические позиции РФ-Евразийского союза в Черноморском бассейне.