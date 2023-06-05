Боевики убили десятки людей и похитили детей в Нигерии

Боевики в Нигерии убили несколько десятков человек в серии нападений в двух северных штатах страны. Они также похитили детей, их судьба пока неясна.
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